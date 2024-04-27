نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب زوج ابنته.. صبحي خليل يتصدر مؤشر جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنان صبحي خليل وذلك بعد حلول الفنان أحمد عبد الوهاب زوج ابنته داليا ضيفًا على برنامج معكم الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة ONE.

تصريحات أحمد عبد الوهاب

وكشف أحمد عبد الوهاب أثناء اللقاء عن تفاصيل زواجه من داليا، وروى أحمد عبد الوهاب وزوجته داليا الظروف التي حدثت أثناء إقامة حفل زفافهما، وتعرضا خلالها لمواقف غير متوقعة.

وقالت داليا أثناء مقابلتهما مع الإعلامية منى الشاذلي: "كل اللي يعرفنا عارف إنها علاقة غير طبيعية، مفيش بيني وبينه حاجات لازم نرسمها على بعض علشان نبقى كيوت، إحنا مطرقعين وده أهم ما يميز العلاقة".

وأضاف أحمد عبد الوهاب: "فرحنا إتعمل في 10 أيام، سألت والدها وحددنا الموعد بعد أسبوعين، وكانت الشقة تمام لكن ناقصة حاجات كتير لازم نشتريها ومفيش مطبخ".

وتابع: "حجزنا مكان الفرح قبله بأسبوع، وإتجوزنا وقعدنا في الأوتيل يوم، وكان المفروض نسافر شهر عسل، لكن حصلت مشكلة في الورق ورجعنا البيت وهو فاضي تمامًا، وحطينا غلاية الشاي على كرتونة كإننا إحنا اللي بنشطب الشقة، وكنا محتاجين نشتري حاجة ومفيش عندي لبس غير بدلة الفرح".

وأكد أحمد عبد الوهاب أنه تفاءل بزوجته قائلا: "وشها كان حلو عليا جدًا، من ساعة ما إتجوزنا كل الخطوات الحمد لله كويسة، مسرحية أنستونا، ومسلسل ألف حمد الله على السلامة، والحشاشين، وأشغال شقة".

آخر أعمال أحمد عبد الوهاب

يذكر أن آخر أعمال أحمد عبد الوهاب مشاركته في موسم رمضاني الماضي 2024 بمسلسلي الحشاشين والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وبتجسيده دور يحيى ابن المؤذن، ودور فادي في مسلسل أشغال شقة.

كما شارك أيضًا بتأليف مسلسل خالد نور وولده نور خالد الذي عرض في موسم رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا.