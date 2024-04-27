بعد غيابها.. منى زكي تشارك في رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - تبدأ منى زكي التحضير لمسلسل جديد تشارك من خلاله في السباق الرمضاني القادم 2025، وسيكون من إخراج محمد شاكر خضير.

أحدث أعمال منى زكي

ومن ناحية أخرى، تواصل منى في الفترة الحالية التحضير لأكثر من مشروع، منها فيلم لعب عيال، الذي تشارك في بطولته مع كريم عبدالعزيز، والعمل يناقش الفتور العاطفي في العلاقة الزوجية بعد زواج أكثر من 15 عامًا، ويناشد العمل الأزواج بضرورة التضحية من أجل استمرار الحياة، وذلك فى إطار لايت كوميدي، ومن تأليف أحمد حسني وإخراج طارق العريان.

وتنتظر خلال الفترة القادمة عرض فيلم الجواهرجي، تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، ومن بطولة محمد هنيدي وتدور الأحداث في إطار كوميدي، حيث يتناول أزمات الحياة الزوجية، من خلال شخصيتي محمد هنيدي ومنى زكي، اللذان يظهران كزوجين، بينما يجسد باسم سمرة دور جواهرجي، وإلى الآن لم تحدد الشركة المنتجة موعد نهائي للعرض، ويعد الجواهرجي، ثاني عمل يجمع بين منى زكي ومحمد هنيدي، حيث تعاونا من قبل في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية الذي تم إنتاجه في 1998، ومن بطولة محمد هنيدي، أحمد السقا، منى زكي، طارق لطفي، هاني رمزي، وغادة عادل، ومن إخراج سعيد حامد.

آخر أعمال منى زكي

والجدير بالذكر أن آخر اعمال منى زكي هو فيلم الرحلة، الذي عُرض لها مؤخرًا ، تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة وشارك فيه محمد ممدوح، شيرين رضا وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد علاء، جيهان الشماشرجي، سما إبراهيم، رنا رئيس، عارفة عبدالرسول، من المفترض أن تبدأ التحضير لفيلم جديد تتناول من خلاله السيرة الذاتية لأم كلثوم، تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وإلى الآن لم يتم تحديد موعد نهائي لبداية التصوير أو الأبطال المشاركين.

وأيضا شاركت منى زكي في موسم رمضان 2023 من خلال مسلسل تحت الوصاية، تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير، وحقق العمل نجاحً كبيرًا وشارك فيه دياب، رشدي الشامي، مها نصار، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، عفاف رشاد، أحمد خالد صالح، حمدي هيكل وآخرين.