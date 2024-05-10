راندا البحيري لجمهورها: أنا مش بشتكي ومطلبتش حاجة من حد

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد تصدرها التريند راندا البحيري توجه رسالة خاصة لجمهورها وتكشف حقيقة وزنها الزائد

حرصت الفنانة راندا البحيري، علي توجيه رسالة لجمهورها بعد تصدرها التريند في الأيام الأخيرة بسبب ظهور وزنها زائد في تسجيل بعض البرامج.

وكتبت راندا، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "اطمنوا عليّ..أنا كويسة جداااااا الحمدلله..اللي كان مخليني مش فرحانو فتره طويلة ان كان فيه أسرار كتير وحاجات مقولتهاش لبني آدم و حاولت أقولها للناس المعنية بحلها ومعرفتش بس بجد لما خرجت مني للناس القريبين الطيبين ارتحت الحمدلله جدًا إنما فكرة الشغل وكده أنا مش بشتكي أساسًا ولا عايزه حاجه من حد والحمدلله أنا حالتي المادية كويسه جدًا وشغاله في حاجات كتير تانيه غير التمثيل".

وأضافت قائلة: " بالنسبه للوزن الزائد اللي ظهرت بيه في حلقة الإعلامية الجميله أوي مروه صبري ف أنا كنت خارجه من دور برد قاااااسي قعد معايا شهر خدت فيه ٣ علب مضاد حيوي وخدت دوا علشان اقدر أتنفس وخدت دوا للحساسية والأدوية خلت المياه تتحبس تحت الجلد ده غير إن الزاويو اللي اتصورت منها كانت مش حلوه تماما والاضاءه متظبطتش علي وشي صح وانا كنت مرتبطه ب برنامجين برنامج مروه صبري وبعدها ب ١٨ ساعة برنامج مروة عبد المنعم علي قناة الشمس وبالرغم من ان الوزن الزائد مش حاجه المفروض أطلع أبررها".

واختتمت كلامها قائلة: "بس أنا حبيت أوضح مش أبرر علشان لاحظت إن فعلًا فيه ناس خافت عليّ وفيه ناس تانيه ابتدت تطلع إشاعات ان فيه عندي حاجه اكبر من كده بس الحمدلله أنا بطمنكم مفيش اي حاجه وا صلا المياه اللي تحت الجلد دي نزلت بعد تصوير البرنامج ب ٤٨ ساعه وانا دلوقتي حالا أحسن بكتير أو ي أو ي".

من ناحية اخري تنتظر راندا البحيري، عرض مسلسل “شمال إجبارى” بطولة رندا البحيري، صلاح عبدالله، هاله فاخر، فراس سعيد، عماد رشاد، سامح الصريطي، منير مكرم، نوليا مصطفي اخراج محمد خضري تاليف خالد الغيطاني ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.