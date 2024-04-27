نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين عز تعلق على شائعات انفصال أحمد السقا عن زوجته مها الصغير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علقت الإعلامية ياسمين عز على شائعات انفصال الفنان أحمد السقا عن زوجته الإعلامية مها الصغير في الساعات التي ظهرت في الساعات القليلة الماضية.

وجاء تعليق ياسمين عز من خلال برنامجها "كلام الناس" المذاع عبر شاشة قناة "mbc مصر" ، قائلة :"الكلام عن أحمد السقا المرة دي مش عن عمل جديد بيحضر له النجم أحمد السقا، ولكن الكلام كله عن أنه انفصل عن زوجته الكلام دة سمعنا قبل كدة كتير وطبعا مش صح ومش حقيقي".

وأضافت قائلة:"كل ده علشان بوست مها الصغير قالت فيه جملة أو أو خاطرة أو حكمة، ونصحت السيدات وقالت لا تستحملي الوجع ولا الإهانة لأن في الآخر عمرك هيضيع ومحدش هيشكرك والطلاق صعب لكن الأصعب منه العيش بروح مطفية، وهل هي علشان بتدي نصيحة للستات يبقى هي اطلقت؟ ولو أنا بتكلم عن الحوامل يبقى أنا حامل، لأ إحنا ممكن نتكلم عن الحوامل والمطلقات والآنسات، ليه كل حاجة نقولها تبقى ليها علاقة بينا؟… ايه الأهمية في أن فلان اطلق، ليه نقول لما ممكن نسكت؟ ليه ننتاقش في الموضوع ده، والراجل طلع وقال يا جماعة دي كدبة أبريل وده مالوش أي أساس من الصحة وواضح ان دي المرة المليون اللي ينفي فيها خبر انفصاله عن زوجته وتقريبا بقى عنده صيغة ثابتة، أنت هتستفيد إيه لما يطلقوا؟ أنت مش المأذون، يا ريت نسيب الناس في حالها ، أنا بعطيك نصيحة لله ومش أي حد يكتب حاجة ناخدها عليه أنتم كده هتحرموا الست تكتب حاجة".