نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدين يحتفل بعيد ميلاد أحمد زاهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الملحن مدين بعيد ميلاد النجم أحمد زاهر من خلال صورة عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتب مدين:' حبيبي واخويا الكبير أحمد زاهر كل سنه وانت طيب ودايما ناجح ومكسر الدنيا وعقبال ١٠٠ سنة

احتفلت الفنانة ملك زاهر بعيد ميلاد والدها النجم أحمد زاهر وذلك من خلال منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتبت معلقة:' كل عام وأنت مصدر الأمان بالنسبة لي كل عام وانت أكثر من يملأ الحب والامان والطيبة كل عام وانت الاب والصديق والحبيب

كشف الفنان أحمد زاهر عن كواليس تصوير مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني 2024.

وقال أحمد زاهر خلال لقائه في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر شاشة قناة "mbc مصر"، إنه قام بعمل رجيم قاسي وخسارة 20 كجما من وزنه، حتى يجسد شخصية صلاح ضمن أحداث المسلسل.

وأضاف: "خسيت 20 كيلو علشان أبان مكسور وحزين في مسلسل نعمة الأفوكاتو

وتابع "أنا في الطبيعي مش بأكل كدة، ممكن أنزل وزني عشان دور، وفي فترة قعدت سنتين أتمرن في الجيم علشان أعمل دور أكشن.. عندي القدرة إن لازم أحاول وأعمل المناسب للشخصية".

مسلسل نعمة الأفوكاتو من بطولة مي عمر وشارك معها أيضا مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم: أحمد زاهر، أروى جودة، عماد زيادة، لبنى ونس، ولاء الشريف، وآخرين، ومن تأليف مهاب طارق ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي.