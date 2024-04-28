نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الكلمات.. نجوى كرم تشوق الجمهور لحفلها في دبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوّقت "شمس الأغنية العربية" الفنانة اللبنانية نجوى كرم الجمهور الخليجي والعربي لحفلها المقبل المقرر إقامته في الإمارات بمدينة دبي يوم 3 مايو المقبل.

رسالة نجوى كرم لجمهورها

حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع "X" تغريدة جديدة قالت فيها:"بضعة أيام أخرى متبقية، استعد لقضاء ليلة لا تنسى في كوكا كولا أرينا دبي"، وأعدت للسهرة الغنائية مجموعة من المفاجآت برفقة فرقتها الموسيقية.

تفاصيل نجوى كرم

ومن جهة أخرى وحول حفل نجوى كرم المقبل في ألمانيا الذي يجمعها مع الفنانة أصالة، أعلنت الشركة المنتجة للحفل عن نفاذ جميع التذاكر، وبناء على ذلك تم الإعلان عن فتح وعرض تذاكر إضافية بناء على طلب الجمهور وكثافة الطلب، حيث أعلنت موعدًا جديدًا لطرح التذاكر الإضافية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 إبريل 2023.