بالصور.. انطلاق عرض ريا وسكينة لفرقة فرسان الشرق للتراث

القاهرة - محمد ابراهيم - قدمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد عرض ريا وسكينة لفرقة فرسان الشرق للتراث من تصميم واخراج كريمة بدير، دراما محمد فؤاد وإعداد موسيقى محمد مصطفى 3 ليالى متتالية مساء الخميس، الجمعة، السبت 25، 26، 27 ابريل علي مسرح الجمهورية.

أحداث عرض ريا وسكينة لفرقة فرسان الشرق للتراث

تناول العرض قصة الشقيقتان ريا وسكينة اللتان اشتهرتا بتكوين تشكيل عصابى لخطف وقتل السيدات فى مدينة الاسكندرية خلال اوائل القرن الماضى وتسببتا فى تغيير بعض نصوص القانون الجنائى لتنفيذ حكم الاعدام فيهما فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ مصر الحديث.

الأدوار الرئيسية

أدي الأدوار الرئيسية ياسمين سمير بدوي بالتبادل مع نوران محمد في دور( ريا )، دنيا محمد بالتبادل مع نورهان جمال في دور ( سكينة )، فاطمة الشبراوي فى دور بديعة، هانى حسن بالتبادل مع محمد هلال فى دور نابش القبور،كما يشارك بمشهد الزار فرقة أولاد النيل للتراث.

لايف ميوزك ديفيد سمير، اضاءة رضا ابراهيم، تصميم ديكور وملابس انيس اسماعيل.