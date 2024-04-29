أصالة تستعد لتحضير ألبوم جديد باللهجة الخليجية

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة أصالة لتحضير ألبوم جديد باللهجة الخليجية وذلك حسب ما أعلنته شركة روتانا عبر صفحتها الرسمية كما أن الألبوم سيحتوي علي أغنيتين باللهجة العراقية.

كشفت صفحة روتانا بعض التفاصيل:'في ظل التوهج الذي تعيشه “أيقونة الشرق” أصالة علمنا حصريا إنها بدأت بتسجيل أغاني البومها الخليجي القادم من انتاج مجموعة روتانا للموسيقى، ويتضمن الألبوم تعاونيات جديدة مع الملحنين ناصر الصالح وأحمد الهرمي وقوس وعزوف

حرصت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة على توجيه رسالة مؤثرة لوالدتها وتهنئتها بنجاح ألبومها الجديد، والذي يحمل اسم "لحقت نفسي"، حيث شاركت "شام" جمهورها بمجموعة من أغاني والدتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفقت بالفيديو تعليقًا قالت فيها: "أمي الغالية وأصالة الفن والعطاء، اتعلمت منك الاصرار على النجاح والإتقان، والذمة في كل تفصيلة في العمل، اتعلمت منك أن نعطي عملنا كل الحب والإخلاص".

وأضافت:" وشفتك بتقدمي حالك وكيانك كله من أجل فنك انت أسطورة هذا الزمن مش بس بقدرات حنجرتك الذهبية بس كمان بالعطاء والمحبة والعشق اللي بتخدمي عملك فيه انت مثال لينا كلنا بمعني تقديس العمل، وهذا العمل هو من أجمل واتقن الأعمال اللي سبقت كمان بإضافة إنسان يشابهك".

وتابعت:" بذات الإخلاص والمحبة والتقديس للفن العظيم بابا فايق حسن قولولي انت إيه أكثر أغنية حسيتوها بتشبهكم بالجزء الثاني والأولاني؟