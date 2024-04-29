آنا هاثواوي تحضر العرض الخاص لـ The Idea of You في نيويورك

القاهرة - محمد ابراهيم - حضرت النجمة آنا هاثواي عرضًا خاصًا جديدًا أقيم لفيلمها الجديد The Idea of You أقيم في مدينة نيويورك بحضور اعلامي وجماهيري كبير.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الجديد الذي تستكمل به الحملة الترويجية للفيلم.

وكانت قد كشف النجمة الحاصلة على الأوسكار آنا هاثوي عن حقائق مثيرة، تتعلق بأول دور بارز تجسده في السينما ضمن احداث فيلم The Princess Diaries.

ووفق ديلي ميل، اعترفت آنا أنها احتاجت لإجراء ما يصل لعشرات الاختبارات أمام الكاميرا من محاولات تقبيل فنانين مرشحين لدور البطولة معها، للحصول في النهاية على الممثل الذي يجمعها به الكيمياء المناسبة أمام الكاميرات.

ومؤخرًا طرح الإعلان التروجي الأول للفيلم الجديد للنجمة آنا هاثواي، الذي يطرح بعنوان Eileen وتدور أحداثه في إطار من التشويق النفسي.

ونقلت ديلي ميل الإعلان التشويقي للفيلم الجديد، الذي تظهر به آنا في اطلالة تخفي ملامحها، ويشارك في بطولة توماسين مكنزي وشي وايهمان ومارلين ايرلاند واون تيجو.

عودة للغناء

و تستعيد النجمة آنا هاثوي، ذكرياتها مع الغناء من جديد، من خلال مشروع سينمائي مرتقب، ستقدم به أداء غنائي تشارك في بطولته ميكيلا كويل.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، هذا الفيلم الجديد، سيطرح بعنوان Mother Mary، وستشارك به آنا هاثوي في أداء غنائي على غرار أعمال سابقة شاركت بها.

غياب 11 عامًا

وتقول الصحيفة البريطانية، أن عودة آنا هاثوي للغناء في هذا الفيلم الجديد، سيشهد عودتها لتقديم أداء غنائي في عمل سينمائي بعد مرور 11 عامًا على المرة الأخيرة التي تقوم بها بذلك.

وكانت آخر تجربة لآنا هاثوي في تقديم أداء غنائي في عمل سينمائي، من خلال مشاركتها في بطولة فيلم البؤساء الذي حصدت عنه جائزة الأوسكار.