نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد يوسف: اتفاجئت من حجم الإقبال على مهرجان الإسكندرية.. وكواليس "إلى ريما" كانت خالية من المشاكل (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حياة كل فنان دور مميز يستحق عليه جائزة بعد أن نال إشادات النقاد والجمهور، ومن بين هؤلاء النجوم هو الفنان محمد يوسف والذي استطاع ببراعته وإبداعه من خلال مشاركته في الماراثون الرمضاني 2024 بمسلسل "الحشاشين" بشخصية "صهبان البلان" أن يلفت جميع الأنظار إليه، فقد صنع مكانة مميزة وخاصة في قلب الجمهور بأداءه وتلقائيته.

حيث تمكن من خطف قلوب الجماهير من خلال المزج بين الدراما والكوميديا، لنرى ممثل قادر على اختيار أدواره والتحكم بأدواته ليقوم بأول بطولة له في الأفلام القصيرة والذي شارك بها خلال "مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير " في دورته العاشرة، حيث قدم دور "يعقوب" بشكل مميز معتمدًا على أدواته الخاصة.



وحرص "دوت الخليج الفني" على إجراء حوار معه ليكشف لنا كواليس مشاركته في فيلم "إلى ريما" بالإضافة لمسلسل "الحشاشين"، وكيف نجح في إضافة الطابع الدرامي لتلك الشخصية التي قام بتجسيدها، وجاء نص الحوار كالتالي:



ماذا عن مشاركتك في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير؟



أول مرة أشارك في مهرجان الإسكندرية بس فعلًا اتفاجئت من حجم الإقبال الجماهيري من محبي السينما وده مكسب كبير وحمسني إني لازم أتابع المهرجان كل سنة.



ما رأيك في تنظيم الدورة الحالية من المهرجان؟ وما رأيك بالأفلام المشاركة؟



الشباب فعلًا مركزين في الأفلام من حيث التنوع والجودة، بالإضافة لمحافظتهم على هوية المهرجان.

ماذا عن دورك في فيلم "إلى ريما"؟



دورى في فيلم "إلى ريما" هو يعقوب شخص طيب جدًا ضعيف الشخصية مسالم تركيبة معقدة بالإضافة أنه يهودي فهو بالتالي منغلق جدًا، وهو يعتبر من الناس اللي عندها رتابة فى حياتها ومعندهاش مشكلة في ده.

ما الذي جذبك في السيناريو؟



جذبني للسيناريو في المقام الأول أنه مأخوذ عن رواية مهمة لخولة حمدي (في قلبي أنثى عبرية)، وثانيًا لما قبلت المخرج حسام جمال كان مذاكر كل شغله ومؤمن بالفكرة الإنسانية بتاعته وعنده جواب لكل سؤال وده يطمن أي ممثل لأن الرؤية كانت واضحة.

كيف كانت تجربة العمل مع المخرج حسام جمال؟



حسام شخص جميل جدًا على المستويين الفني والأخلاقي وبيحب شغله جدًا ومبيعملش حاجة هو مش مؤمن بيها.

ماذا عن كواليس تصوير فيلم "إلى ريما"؟



كواليس فيلم "إلى ريما" كانت خالية من المشاكل لأن كل واحد محضر شغله وجاهز بالإضافة لأن فريق العمل كله حقق معادلة صعبة بالنسبة للإنسانيات والفنيات.

هل كنت متخوفًا من ردود أفعال الجمهور على شخصيتك؟



لا، لأن الخوف من ردود الأفعال ده شيء مش صح الممثل بالنسبة له الدور حتى لو شخصية وحشة لازم يؤديها بمنتهى الإحترافية لأن لو الجمهور كرهه زى ما حصل معايا في "الإختيار 1" يبقى ده نجاح.

ما هي فكرة الفيلم والرسالة التي ترغب في إيصالها للجمهور؟



فكرة أن اختلاف الأديان بتكون سبب فى الكراهية بين البشر دى فكرة عظيمة جدًا، لأن حصل فى تاريخ البشرية كتير.

هل سيشارك فيلم "إلى ريما" في مهرجانات أخرى؟



هيشارك في مهرجانات دولية وهيتم الإعلان عنها في الأيام القادمة.

هل هناك شخصية تتمنى أن تقدمها في عمل فني؟



في شخصيات كتير عايز أقدمها ما بين شخصيات مركبة وشخصيات تاريخية مثل محمد علي باشا.

كيف استعديت لـ شخصية صهبان البلان في مسلسل الحشاشين؟ وما مرجعك للشخصية ؟



شخصية صهبان صعبة في تمثيلها، لأنها شخصية بسيطة والاستعداد ليها من حيث المهنة كان سهل لكن اختيار سكة الأداء هي اللي كانت صعبة.

هل توقعت نجاح شخصية صهبان البلان بهذا الشكل؟



متوقعتش بصراحة هذا النجاح لأن ببساطة ده شغلي، وأنا بحاول أعمله على أكمل وجه والتوفيق بيبقى من عند ربنا عز وجل.

ما رأيك في الانتقادات التي تعرض لها مسلسل الحشاشين؟



كل عمل ضخم أكيد هيواجه انتقاضات وده من وجهة نظري له أسباب، أولًا مصر بقالها سنين مقدمتش عمل تاريخي، ثانيًا بعض الأعمال اللي في ذاكرة المواطن المصري ارتبطت في السنين الماضية باللغة العربية الفصحى عشان بيتابع الأعمال السورية أو المدبلجة باللغة الفصحى.



لكن نقدر نقول أن في أعمال ذات طابع تاريخي اتعملت مصرية وبلهجة عامية مثل صلاح الدين والمصير وواسلاماه وأعمال فنية آخرى، والأعمال التاريخية لا تأخذ كسند تاريخي في فرق كبير ما بين العمل الفني والوثائقي.