أرسنال ينافس عمالقة أوروبا ويقترب من ضم الجوهرة

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي أرسنال الإنجليزي محاولاته في تعزيز صفوف فريقه خلال الفترة القادمة من خلال التعاقد مع صفقات جديدة.

ويضع أرسنال عددًا من الأسماء المميزة على طاولته من أجل ضمهم إلى الفريق في سوق الانتقالات الصيفي القادم لتعزيز صفوفه.

صفقة أرسنال الجديدة

ويهتم أرسنال بالتعاقد مع النجم البرازيلي برونو غيماريش، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في الصيف.

ويقدم غيماريش مستويات مميزة مع المكابيس، مما جعل إدارة الجانرز تفكر في التعاقد معه لتعزيز خط وسط النادي في الفترة القادمة وذلك للمنافسة بقوة على لقب البريميرليغ ودوري أبطال أوروبا.

وفي سياق ذلك فقد أكدت التقارير الصحفية، أن هناك اتفاق شفهي بين إدارة نيوكاسل واللاعب تسمح له بالحديث والتواصل مع الأندية التي ستشارك في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن إدارة نيوكاسل يونايتد ترفض رحيل اللاعب إلى أي فريق بما يقل عن 80 مليون جنيه إسترليني الفترة القادمة.