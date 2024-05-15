نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم اعتزاله.. هازارد يمنح تشيلسي 5 مليون يورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن مفأجاة قوية بشأن الأموال التي سيمنحها البلجيكي إيدين هازارد نجم نادي ريال مدريد وتشيلسي المعتزل إلى الفريق الإنجليزي.

هازارد يمنح تشيلسي 5 مليون يورو

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فإن هازارد سيمنح نادي تشيلسي نحو 5 ملايين يورو، وذلك بفضل تعاقدهم معه ووصول الملكي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

واعتزل هازارد اللعب لكن ذلك لم يسمح لعقده بالوقوف حيث أن ناديه الإنجليزي سيحصل على 5 ملايين جنيه إسترليني، وهي مكافأة تأهل ريال مدريد نهائي دوري الأبطال في عقد انتقال هازارد للنادي.

ورحل هازارد عن ريال مدريد وانضم إلى صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي في 2019 بعقد يمتد 5 مواسم، ويأتي ذلك بعد معاناة النادي الإسباني معه.

وشهدت فترة تواجد هازارد مع مدريد عددًا مختلفًا من الإصابات جعلت النادي يسئم ويقرر التخلص منه في أقرب وقت وكانت الوجهة إلى البلوز الذي استفاد منه حتى بعد اعتزاله.