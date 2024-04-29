الكشف قائمة أعضاء لجنة تحكيم كان السينمائي 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - تم الكشف قائمة جديدة من اسماء فنانين كبار منضمين لقائمة لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي لعام 2024.

ووفق ديد لاين، كان من ضمن الاسماء المنضمة حديثًا لقوائم لجان التحكيم، النجمة ليلي جلادستون وايفا جرين، وأومار ساي.

وضمن أخبار المهرجانات، تستمر الجوائز المختلفة في ملاحقة النجم كيليان مورفي تقديرًا لدوره المميز في فيلم اوبنهايمر الذي حصد عنه بالفعل جائزة الأوسكار.

ووفق ديد لاين، كانت أحدث جائزة يحصدها كيليان عن الدور، جائزة من مهرجان الفيلم الإيرلندي لعام 2024 كأفضل ممثل.

ويتعاون كيليان مورفي من جديد مع شبكة نتفليكس في مشروع جديد، بظهوره كبطل ومشاركته كمنتج في عمل سينمائي جديد بعنوان Steve.

ووفق صحيفة ديلي ميل، الفيلم سيكون اقتباس من رواية بعنوان Shy لمؤلفها ماكس بورتر.

في الوقت نفسه، شهد مهرجان Santa Barbara International Film Festival السينمائي الدولي بدورته رقم 39 لعام 2024 حضورًا مميزًا لأبطال فيلم "أوبنهايمر".

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من حضور روبرت داوني جونيور وكيليان مورفي، لعرض خاص لفيلمهما الجديد ضمن فعاليات المهرجان.

عودة Peaky Blinders

وكان قد عزز النجم كيليان مورفي من احتمالات العمل على نسخة سينمائية قادمة من مسلسله الناجح Peaky Blinders بعد أن كشفت مصادر عن عودة جلسات العمل بين مورفي، وكتاب العمل التليفزيوني.

ووفق ديلي ميل، عقد مورفي جلسات عمل مؤخرًا مع ستيفن نايت مؤلف المسلسل، لمناقشة العمل على نسخة سينمائية من المسلسل الناجح.

مدينة ترفيهية

وتستعد شبكة بي بي سي لإستغلال النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "بيكي بلايندرز" على مدار مواسم عرضه المتعددة.

وذلك بعد إعلان شبكة القنوات البريطانية الشهيرة عن نيتها لافتتاح مدينة ترفيهية تستوحى من موقع تصوير مشاهد مواسم المسلسل البريطاني الناجح.

والمدينة الترفيهية الجديدة، ستكون عبارة عن نسخة واقعية من ديكورات المدينة التي شهدت أحداث مسلسل الجريمة والتشويق الشهير، وهي مدينة بريمنجهام.

هذه المدينة هي واحدة من أشهر المدن حاليا في بريطانيا بفضل أحداث المسلسل الشهير، الذي دارت أحداثه في أعقاب فترة الحرب العالمية الأولى.