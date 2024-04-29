نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سوني" تؤجل طرح فيلم Kraven The Hunter لآرون تايلور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت شركة سوني تأجيل طرح فيلم Kraven The Hunter الذي يقدم واحدة من شخصيات الشر المشتقة من عالم الرجل العنكبوت.

ووفق ديد لاين، الفيلم من بطولة الممثل الشاب آرون تايلور، الذي ترددت أنباء قوية عن اختياره مؤخرًا لتجسيد شخصية جيمس بوند.

وكشف النجم الشاب آرون تايلور جونسون عن تفاصيل جديدة تتعلق بأحدث أفلامه، الذي سيجسد بها شخصية كارفين الصياد Kraven The Hunter، ضمن عالم أفلام الرجل العنكبوت.

ووفق موقع "ديد لاين"، فقد ذكر آرون تايلور خلال حضوره لمؤتمر شركة سوني الحاشد، عن أن الفيلم سيكون تصنيفه للكبار فقط، وسيكون ذو صلة وثيقة بأحداث عالم الرجل العنكبوت.

تجسيد جيمس بوند

و رددت عديد الشائعات اقتراب الممثل الشاب آرون تايلور من ان يتم اختياره رسميًا لتجسيد شخصية جيمس بوند في المستقبل وسط ما يحاط به من شائعات عن مصادر موثوقة داخل شركة إنتاج أفلام بوند.

ووفق صحيفة ديلي ميل، كانت قد انتشرت شائعات تفيد بأن آرون خضع لتجربة أداء جدية أمام صناع السلسلة، علت من رصيده لديهم بشكل كبير، حتى اصبح صاحب الفرصة الأكبر لهذا الدور.

ما الجديد؟

ووفق الصحيفة البريطانية، ظهرت أنباء أخرى عن قيام آرون بأداء المقطع جيمس بوند الشهير الذي يظهر به داخل فوهة المسدس في بداية كل فيلم من أفلام بوند.

الأمر الذي يعني تطور احتمالات اختيار آرون تايلور في النهاية لهذا لدور، وبلوغه لمرحلة متقدمة من تجارب الأداء في ظل انتشار التكهنات بشأن من سيتم اختياره لتجسيد شخصية جيمس بوند بعد دنيال كريج.