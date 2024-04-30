الإنتاج الثقافى يطلق النسخة السابعة من مسابقة ”أنا المصرى” للأغنية الوطنية ويتيح...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 أبريل 2024 11:25 صباحاً - تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، يطلق قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالدجلال، النسخة السابعة من مسابقة "أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب، التى تُسهم في اكتشاف ودعم مواهب الشابة، كما تتيح المسابقة اشتراك المواهب من ابناء المصريين بالخارج.

قال المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، "تم فتح باب الاشتراك هذا العام بدء من ١ مايو لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين، وحتى يتسنى لهم الإعداد الجيد للدخول في المسابقة التي يستمر التقدم لها حتى ١ أغسطس ٢٠٢٤ .

تجرى المسابقة في فروع "الغناء - التلحين - التأليف - التوزيع الموسيقي"، ويقدم القطاع خمس جوائز مالية، المركز الأول ٢٠ ألف جنيه، والمركز الثاني ١٥ ألف جنيه، والمركز الثالث ١٠ آلاف جنيه، والمركز الرابع ٧ آلاف جنيه، والمركز الخامس ٥ آلاف جنيه.

وتشترط المسابقة، ألا يقل عمر المتسابق عن ١٨ عامًا ولا يزيد عن ٤٥ عاما، وأن يكون مصري الجنسية، ويحق للمتسابق التقدم بعملين فقط، مدة الأغنية لا تقل عن ٤ دقائق ولا تزيد عن ١٠ دقائق، ويقدم المتسابق إقرارا موقع من جميع عناصر العمل بالموافقة على التسابق، وألا يكون المتسابق قد فاز عن العمل المقدم في المسابقة من أي جهة أخرى من قبل، ويقدم العمل الفني كامل عبارة عن أغنية وطنية ( كلمات - لحن - غناء ) بصيغة MP3.

يتم تنزيل استمارة المشاركة من صفحة المسابقة على الفيس بوك، ويتم تعبئتها إلكترونيا وترسل مع العمل المتسابق على البريد الإلكترونى التالى ( [email protected] ).

وللمصريين بالخارج، يتم إرسال الاستمارة والعمل المتسابق على البريد الإلكترونى التالى ( [email protected] ).