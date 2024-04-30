انت الأن تتابع خبر المغرب .. فوضى عارمة في حفل مروان خوري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر فيها النجم مروان خوري وهو يعتذر من جمهوره بسبب تأخره في الصعود الى المسرح لأسباب لم يكشف عنها.



ورافقت الحفل الذي أُقيم الخميس الماضي في أحد الفنادق بمدينة الدار البيضاء، فوضى عارمة بسبب المشاكل التي رافقت الحفل، حيث بقي الجمهور لأكثر من ساعة في الخارج منتظراً فتح الأبواب والدخول الى القاعة، كما انتظروا لأكثر من ساعتين حتى يصعد المطرب اللبناني الى المسرح، وهو ما أزعجهم فأبدوا استنكارهم الشديد.



وإزاء هذه الفوضى، اضطر مروان خوري للصعود إلى المسرح، وقدّم خالص اعتذاره لمحبيه وعبّر عن محبته الشديدة للجمهور المغربي بسبب التأخر الحاصل، وأكد وجود مشاكل لم يكشف عنها، في حين كشفت مصادر موثوقة أن سبب رفض النجم اللبناني وتأخره في الصعود الى المسرح هو مشاكل مادية.



ولفت مروان خوري خلال حديثه مع جمهوره إلى أنه لم يكن ينوي الصعود إلى المسرح بسبب هذه المشاكل، ولكن بما أنه يحترم جمهوره ويحبهم فسيكمل الحفل، وبالفعل انطلق بالغناء وقدّم باقة من أشهر أغانيه.



وبسرعة البرق، انقلبت الأجواء في المسرح وتحولت من حالة امتعاض إلى إيجابية جداً، وتفاعل الحاضرون معه بشكل رائع .