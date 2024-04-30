نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد عرض الحلقة 3 و4 من مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق أولى حلقات مسلسل "البيت بيتي" الجزء الثاني، بطولة كريم محمود عبدالعزيز ومصطفى خاطر، نجاحا كبيرا فور عرضهم على منصة "شاهد"، الأربعاء الماضي 25 أبريل، لذلك يبحث الكثير من الجمهور عن موعد عرض الحلقات المقبلة.

تعرض الحلقتين الثالثة والرابعة، على منصة "شاهد"، يوم الأربعاء المقبل 2 مايو في تمام الساعة 12:00 صباحا بتوقيت مصر وفي تمام الساعة 1:00 بعد منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية، استكمالًا لأحداث الحلقة الأولى والثانية.



أبطال مسلسل البيت بيتي الموسم الثاني

يشارك في بطولة مسلسل البيت بيتي الموسم الثاني، عددا من نجوم الفن أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، المسلسل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي.

تفاصيل مسلسل البيت بيتي الموسم الثاني

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي رعب، حيث يُجبر بينو مصطفى خاطر، على العودة إلى القاهرة من أجل تسوية ميراثه، ولكن سرعان ما يصاب بالصدمة عند معرفته أن ما يرثه سيعرضه للمغامرات المرعبة.