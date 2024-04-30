نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوى إبراهيم تكشف عن سبب امتناعها عن حضور العزاءات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرحت الإعلامية نجوى إبراهيم عن سبب امتناعها عن حضور الجنازات ومراسم العزاء، حيث كشفت عن أن سبب ذلك حدوث موقفًا لها مع أحد الصحفيين والمراسلين في جنازة الراحلة آمال فهمي، بسبب طلبه منها توجيه رسالة للراحلة، وهو الأمر الذي أثار تعجبها.

وتحدثت نجوى إبراهيم عن هذا الأمر، خلال برنامجها الإذاعي بيت العز الذي تقدمه عبر محطة راديو إف إم، حيث قالت: قاطعت حضور العزاء ومابروحش خالص، وآخر مرة روحت عزاء كان في وفاة آمال فهمي، ولقيت وقتها أساتذة صحفيين بيقولوا لي قولي كلمة للراحلة، فاستغربت إزاي أقولها كلمة وهي ماتت؟!، ومن بعدها وأنا قررت ما أروحش أي عزا، ودا اللي شوفناه في جنازة صلاح السعدني، لازم يكون في تقييم للحضور من الصحفيين".

وتابعت: "الناس بيروحوا العزاء لابسين ومتشيكين وقاعدين يتكلموا ويضحكوا.. طب ليه ما توفروا الفلوس وخلوا العزاء في البيت.. ودي من الحاجات المهة جدا".

مواعيد برنامج بيت العز

بيت العز تطل من خلاله ماما نجوى بما تتمتع به من مصداقية لدى الأسرة المصرية لتقدم استشارات اجتماعية سواء للزوجين أو للآباء والأبناء في علاقتهم ببعضهم البعض، ويهدف البرنامج إلى مساعدة المستمعين على تكوين أسرة مثالية تستطيع التغلب على مشاكلها بطريقة صحية، وتستفيد من أحدث الأفكار العلمية والاجتماعية والصحية في تأسيس حياة سعيدة.

«بيت العز» برنامج تقدمه الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، يوم الخميس من كل أسبوع، من الساعة الواحدة إلى الثانية ظهرًا، برعاية البنك الأهلي المصري.

آخر أعمال نجوى إبراهيم

جدير بالذكر أن نجوى إبراهيم كانت آخر أعمالها الفنية هو مسلسل أستاذ ورئيس قسم، الذي قدمته مع الزعيم عادل إمام، حيث جسدت فيه شخصية كريمة، ودارت أحداث العمل حول الزعيم الذي يجسد شخصية أستاذ جامعي، يعمل في إحدى كليات الزراعة، حيث يتأثر من الأوضاع السياسية، وضم العمل عدد من الفنانين أبرزهم طارق عبد العزيز، هيثم أحمد زكي، أحمد راتب، محمد عبد الرحمن، علي ربيع، عبد الرحمن أبو زهرة، والعمل من إخراج وائل إحسان وتأليف يوسف معاطي، وشارك في مسلسل أستاذ ورئيس قسم مجموعة من الفنانين، على رأسهم الزعيم عادل إمام، وبجانبه الفنانة والإعلامية نجوى إبراهيم، طارق عبد العزيز، هيثم أحمد زكي، أحمد راتب، بجانب عدد آخر من الفنانين.