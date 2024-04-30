انت الأن تتابع خبر هيفاء وهبي تستعد لإحياء حفل فني بالبحرين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لإحياء حفل غنائي في العاصمة المنامة الخميس 2 مايو (آيار) المقبل، حيث من المقرر أن يحتضن مطعم kaya في ليلة افتتاحه بفندق الخليج واحد من أهم حفلات هيفاء وهبي للعام 2024، إذ ستعود النجمة العالمية للبحرين بعد غياب طويل، وستلتقي هيفاء وهبي الجمهور ومحبيها في البحرين بواحدة من أقوى حفلات بداية موسم الصيف، حيث ستقدم ولمدة ساعة كاملة مجموعة من أهم أعمالها الغنائية القديمة والجديدة.



وأكد صاحب مطعم kaya بالبحرين شادي شرّي على أن النجمة العالمية هيفاء وهبي ستحي حفل ليلة الافتتاح، وقال شرّي: ما إن تم الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن حفل للفنانة العالمية هيفاء، حتى نفذت التذاكر خلال ساعات معدودة، وهذا يدل على مدى حب الجمهور البحريني واشتياقه للفنانة هيفاء وهبي، وأضاف: ستقدم هيفاء مجموعة كبيرة ومتنوعة من أهم أعمالها الغنائية القديمة والجديدة، لمدة ساعة كاملة، حيث الجمهور على موعد مع حفل سيكون الأروع هذا العام. وسيصاحب الحفل عروضًا ضخمة تعتبر الأكبر على مستوى البحرين.

أما عن المطعم فقال شرّي: "يعتبر مطعم kaya واحد من أحدث المطاعم بالبحرين وأكبر روف توب على مستوى الخليج العربي والأول على مستوى البحرين على مساحة تقدّر بـ1300 متر مربع، لذلك نعود الجميع لزيارة kaya وتمتع بجواء فريدة واستثنائية وممتعة .