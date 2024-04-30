نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فادية عبدالغني تكشف كواليس تعاونها مع نور الشريف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت فادية عبدالغني، خلال حوارها في برنامج مع خيري، الذي يُعرض على قناة المحور، ويقدمه الإعلامي خيري رمضان، عن كواليس تعاونها مع نور الشريف، كما تحدثت عن أسرار في حياتها الشخصية منها عدم تكرارها تجربة الزواج.

كواليس تعاون فادية عبدالغني مع نور الشريف

وقالت فادية عبدالغني: “الراحل نور الشريف كان من أكثر الفنانين التزاما، وتعلمت منه الكثير من خلاله تعاملي معه، مثل الالتزام بالمواعيد والتفاني في العمل.. أتمنى تجسيد شخصية الأديبة مي زيادة في عمل فني، أما عن آخر أعمالها، تابعت: شاركت في مسلسل جري الوحوش بموسم رمضان الماضي 2024، وسعيدة به واعتبره من الأعمال التي تحث على القيم التي افتقدناها في المجتمع”.

اختتمت فادية حديثها: افتقادي الذكاء الاجتماعي عطلني خلال مسيرتي الفنية، وعُرض علي من قبل العمل مع عادل إمام، ولكن ذهب الدور إلى زميلة أخرى، وفكرت في الاعتزال من قبل بسبب شعوري بالإحباط وعدم وضعي في المكان المناسب لي في الفن.. تزوجت مرة من قبل وانفصلت عن زوجي قبل عملي في الجزء الثاني من مسلسل المال والبنون، ولكن لم أفكر في تكرار تجربة الزواج بعد انفصالي، ورفضت عروض زواج من خارج الوسط الفني، لأنني أرى أن الزواج كانت تجربة، لكن هناك اهتمامات أخرى، والانفصال كان يجب أن يحدث وله أسبابه، وأبنائي عدلي ومحمد وسارة كانوا من ضمن اهتماماتي.

أحدث أعمال فادية عبدالغني

وكان أحدث اعمال فادية عبدالغني هو مسلسل جري الوحوش، مكون من 30 حلقة، عُرض في رمضان الماضي على قناة المحور، وقدم بطولته نضال الشافعي، فادية عبدالغني، محمود حجازي، سميرة صدقي، إدوارد، إلهام وجدي، حسني شتا، مروة الأزلي، محمد عز، ميما الشامي، عايدة رياض، وعفاف رشاد، والعمل من تأليف أحمد صبحي وإخراج عبدالعزيز حشاد وإنتاج محروس المصري.

اخر اعمال فادية عبدالغني

وكان اخر اعمال فادية عبدالغني هو مسلسل "فاتن أمل حربي" عرض في موسم رمضان 2022، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، إنتاج جمال العدل، إخراج محمد العدل، وبطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، فادية عبد الغني، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، حاتم صلاح، وأحمد ماجد، ومسلسل "دايما عامر" من كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، ويشارك في بطولته مصطفى شعبان ولبلبة وميرنا نور الدين وصلاح عبد الله ومحمد ثروت وكريم عفيفي وأحمد الشامي وسماء إبراهيم وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج مجدي الهواري.