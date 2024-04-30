نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. مي القاضي تكشف أن فسخ خطبتها هي أسوأ مرحلة مرت بيها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة مي القاضي، لأول مرة تفاصيل فسخ خطبتها بعد 3 أشهر ونصف قائلة أنها أسوأ مرحلة مرت بها في حياتها.





تصريحات مي القاضي

وتابعت مي القاضي خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"،: "جه عليا وقت وقولت لأ، لأن من كتر ما أنا بدي الشخص التاني بيكون فاكر إني مش هبعد وفي غلطات كتيرة عدتها لكن ممكن يعمل غلطه أقوله مش عاوزه أشوف وشه تاني.. لكن مكانش عاوزني أسيب شغلي زي ما في ناس قالت".



وأستكملت مي، بأنها تستطيع أن تنهي علاقتها مع أي شخص مهما كانت العلاقة قوية بينهما وينتهي الحب بمجرد أن ينتهي الموضوع.



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.





آخر أعمال مي القاضي

يذكر أن آخر أعمال مي القاضي مسلسل صيد العقارب وتدور أحداثه حول "عايدة"، التي لا تعيش حياة هنيئة، فبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم، وصراعات مستمرة بين عائلتها وعائلة (الغول)، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يحمل أحداث تنوعت بين التشويق والغموض، وتجسد غادة عبد الرازق، دور امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية، حيث تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال.

أبطال مسلسل صيد العقارب



ومسلسل صيد العقارب بطولة كلًا من غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، حمود عبد المغني، منال سلامة، سيمون، مجدي بدر، محمد علي رزق، محمد علاء، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.