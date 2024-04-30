نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتول بني تطرح أحدث أغانيها "انت محبوبي".. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت النجمة السورية بتول بني، أحدث أغانيها التي تحمل إسم "انت محبوبي" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات محمد درويش والحان عمار الديرانى، وإخراج عمر أيمن، واقتربت الأغنية من تحقيق 100 الف مشاهدة على اليوتيوب، ولاقت اعجاب الكثير.



وتقول كلمات الأغنية " مهما حاولت خبي مبين حبك بعينيي ومبين برعشة قلبي، كل ما تلمس ايديي حضرة جنابك حضرة جنابك، معزوم لعندي لكتب كتابك بدي غلغل واسكن بقلبك وبدي ابقى انا عطر تيابك، انتا محبوبي انتا محبوبي ع اسمك محسوبة ومكتوبة، انتا الروح اللي سكنت فيي وانتا نبض قلبو لقلوبي حبك يا عمري ساكن جواتي معيشني الفرحة بكل اوقاتي، هديتك انا اليوم روحي هدية وبكرا يا حبي الأحلي اتي انتا محبوبي انتا محبوبي، ع اسمك محسوبة ومكتوبة انت الروح اللي سكنت فيي وانتا نبض قلبو لقلوبي.



بتول بني مطربة سورية الأصل، شاركت في برنامج "ذا فويس" عام 2018، وتعتبر من الأصوات المميزة جدا في الوطن العربي، حيث نالت إعجاب الجمهور والنقاد الفنيين، منذ إطلاق أولى أعمالها الفنية الخاصة، ويضم رصيدها الفني مجموعة مميزة من الأعمال، كما تتميز بتقديمها الفريد لأغاني التراث الحلبي والمصري في عدد كبير من الحفلات والمهرجانات الفنية.