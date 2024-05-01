نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت منة فضالي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدة صور لها من كواليس أحدث جلسة تصوير لها، معلقة: "السعادة ليست في الحب، السعادة هي أن تجد من يفهمك عندما تكون في أسوأ حالاتك "

إطلالة منة فضالي

وظهرت منة فضالي في الصور وهى ترتدي ملابس صيفية في أجواء مشمسة، وكانت تلك الاطلالة تي شيرت كط باللون الأزرق، وبنطلون رمادي، وكانت تاركة شعرها منسدلًا علب كتفها، وكانت حاملة كلبها في بعض الصور.

أحدث أعمال منة فضالي

ومن ناحية اخري، شاركت الفنانة منة فضالي في رمضان الماضي بعملين وهما "كوبرا"، و"محارب"، بطولة حسن الرداد، والذي تظهر خلاله بشخصية "مريم"، التي تتزوج من أحمد زاهر وتتعرض لحادث يتسبب في شللها، مع تطور الأحداث، تكتشف أسرارًا خطيرة حول الإصابة التي تعرضت لها.

أبطال مسلسل محارب

وشاركت منة في الدراما الرمضانية 2024 في مسلسل "محارب"، الذي ظهرت في بطولته مع الفنان أحمد زاهر، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وبطولة حسن الرداد وماجد المصري ونرمين الفيقي وناهد السباعي وتامر عبدالمنعم وملك زاهر ونور محمود. وغيرهم كثير من الفنانين.

أبطال مسلسل كوبرا

مسلسل" كوبرا"، بطولة الفنان محمد إمام، شارك في بطولته عدد كبير من النجوم: مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغني، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف.

اخر اعمال منة فضالي

وكان اخر اعمال منة فضالي هو مسلسل " سره الباتع " رمضان 2023، مع المخرج خالد يوسف والذي تم عرضه علىشاشةon الدرامية وهو مسلسل مكون من 30 حلقة ملحمة تاريخية، وحقق نجاح كبير على مستوى الجماهيري والنقاد،حيث جسدت منة فضالي دور شقيقة أحمد فهمي واستشهد زوجها ظابط الجيش أثناء تأدية عمله في سيناء ضحية العمليات الإرهابية الذي جسده الفنان أحمد صفوت.

وايضا مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مىكساب،منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد،ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

