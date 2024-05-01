نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لن تشرق الشمس" يفوز بـ "هيباتيا الفضية".. تعرف على جوائز مسابقة الطلبة بالإسكندرية للفيلم القصير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة تحكيم مسابقة الطلبة بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن جوائز الأفلام الفائزة حيث ذهبت جائزة هيباتيا الذهبية لفيلم "تمنتاشر خمسة وعشرين" للمخرجة بسنت الجرواني والجائزة مقدمة من الكاتب الكبير فؤاد الهاشم وقام بتسليم الجائزة الدكتور يوسف العميري رئيس "خلجيون في حب مصر" أما جائزة هيباتيا الفضية فحصل عليها فيلم " لن تشرق الشمس" للمخرج ادهم خالد.

فيما حصل فيلم التحريك "مخامخيو" للمخرجة حبيبة خالد علي تنويه خاص كذلك فيلم" هذا اليوم" للمخرج محمود صديق.

تفاصيل مهرجان “الإسكندرية للفيلم القصير”

يذكر أن إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تتكون من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الإجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة اكت، أفلام مصر العالمية محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.