نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إعلان الانفصال وتصدر الترند.. كيف تحدث طليق ندى الكامل عنها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت ندي الكامل جدلا واسعا وذلك بعد إعلان انفصالها عن زوجها الاخير الشاب أحمد خالد بعد زواج دام أكثر من سنه من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام ".

وعلقت ندى الكامل قائلة:' أنا سينجل

كما كشف في تصريحات صحفية عن علاقتهما معا مشيرا أن قصة الحب بدأت منذ 10 سنين، وكنا جيران في شارع واحد من دمياط وبعدها يشاء القدر إنه يحصل بينا تواصل ونبقى صحاب وحبينا بعض وندى كلها حلوة وجميلة وتتحب، كل حاجة فيها حلوة

وأضاف:' لما طلبت ايدها للجواز وافقت علي طول

وكانت قد أعلنت ندى الكامل على حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" طلاقها من الفنان أحمد الفيشاوي بعد زواج دام لمدة أربعة أعوام، فكتبت: "من إمرأة قلبها هلك وانطفأ.. أود أن أعلن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوي يوم 21 من الشهر الجاري، وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتى في أحلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرًا".

وأضافت:" الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احترامًا لمشاعر أطفالي وأسرتينا لقد عشت معك أربع سنوات وأعتقد أني كنت نعم الزوجة ونعم السند وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكي ترتاح.. ولكني أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيس... وأتمنى لنفسي أن أكون أيضًا سعيدة، ولكن... وإحقاقا للحق، لقد أعطاني ووهبني كافة حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل وأكثر... سوف أحبك دائما يا صديقي وأتمني أن تكمل ما بدأناه سويًا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة أرسلها الله لي.. ولم أقصر يوما أو تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها".