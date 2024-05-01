نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم فهمي يوضح حقيقة تصريحاته في "كتاب الشهرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح الفنان كريم فهمي حقيقة التصريحات التي قالها في برنامج “ كتاب الشهرة” قبل إذاعة الحلقة من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتب كريم فهمي:' من برنامج كتاب الشهرة وأول ظهور ليا علي التليفزيون اللبناني اللي اتشرفت بيه جدا ومع الاستاذ علي ياسين وكان لقاء جميل ولكن عند نزول الاعلان اكتشفت تقطيع إجابتي من اسئلة مختلفة تسيء لزمايلي ولنجوم كبار ليهم كل الحب وبالعكس كان كلامي عليهم في البرنامج بكل الحب ".

وتابع:' مع التواصل مع البرنامج أبلغوني إن ديه إرادة القناة مع راضي التام للاعلام الحلقة يوم السبت هتوضح كلامي".

شارك كريم فهمي مع النجم أكرم حسني كضيف شرف في مسلسل “ بابا جه” وخلال أحداث المسلسل، ظهر الفنان كريم فهمي في المسلسل ويظهر هشام في دور أب لأبنته وذلك يقوم بمهمة جديدة حيث يسافر مع ابنته لمدة 3 أيام خارج القاهرة إلى الغردقة، وبالصدفة، يقيمان في الفندق الذي كان يمتلكه في الماضي، ومع ذلك، يواجه هشام مشكلة إضافية حيث تظهر الطفلة مزعجة وتتنمر على أصدقاء ابنه.