دينا الشربيني تكشف تفاصيل اللحظات الصعبة في وفاة والديها

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة دينا الشربيني، إن فقدان والديها في مدة لا تتجاوز 5 أشهر بين الاب والام كانت لحظة صعبة لاتنسى في حياتها.



وأشارت خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON": إلى أنه بالرغم من أنها تتحدث بشكل كبير عن والدها وقد يبدو أنه الأقرب إليها لكن أمها تمثل قيمة كبير في حياتها لأنها كانت سيدة شديدة الطيبة ومحبة للحياة".



وعن مرض والدتها قالت: “أمي أصيبت بالسرطان وتم اكتشاف ذلك في المرحلة الرابعة وأنه بدأ من البنكرياس قبل أن ينتشر في أعضاء أخرى مثل الرئة والمخ ورغم ذلك ظلت أمي لديها امل في الحياه تقول لما أخف هلبس ده”.



وأكملت: "أمي فقدت وزن كبير ووصلت لحاجة وتتين كيلو وفضلت لحد يوم وفاتها متوقعة أنها خارجة من المستشفى".



وعن علاقتها بوالدها قالت: "كنت مرتبطة به كأفضل صديق وكنت بحكي ليه كل حاجة في حياتي من وأنا صغيرة".



ولفتت الانتباه إلى أنها حتى هذه اللحظة لازالت في مرحلة الصدمة وعدم تصديق الواقع قائلة: "كنت لسه بقول لمايا دياب شكلي هبدأ أفوق واستوعب".