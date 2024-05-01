في عيد ميلاده أحمد بدير.. مسيرة حافلة بالتألق والتميز



القاهرة - محمد ابراهيم -

تحتفل الساحة الفنية المصرية والعربية اليوم بعيد ميلاد أحد النجوم البارزين والموهوبين، الممثل أحمد بدير، الذي يصادف في هذا اليوم الأربعاء ١مايو .



يعد أحمد بدير من أبرز الشخصيات الفنية في العالم العربي، وقد قدم مسيرة حافلة بالأعمال الناجحة والتمثيل المتميز، ما جعله يحظى بشعبية كبيرة وإعجاب الجماهير.

كما عرفت أعمال أحمد بدير بتنوعها واختلاف أدواره، حيث استطاع أن يتقن تجسيد شخصيات مختلفة بمهارة وإتقان فني.

قدم بدير العديد من الأدوار الدرامية القوية والمؤثرة، وكان له تأثير كبير في نقل العواطف والمشاعر للمشاهدين.

تعاون مع العديد من الفنانين المشهورين والمخرجين المرموقين، مما أضاف لأعماله قيمة فنية كبيرة.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ أحمد بدير

مولد ونشأت أحمد بدير



ولد أحمد بدير في 20 يونيو عام 1945، في محافظة قنا بالقاهرة، حصل على الثانوية العامة عام 1966، وبعد أربعة سنوات حصل على الإجازة الجامعية في الآداب من جامعة القاهرة عام 1970.



حصل بدير على الثانوية العامة عام 1966 وعلى ليسانس الآداب من جامعة القاهرة عام 1970، مع أنه لم يدرس التمثيل لكن حبه له جعله يتجه إلى مسارح مراكز الشباب ليعمل ممثلًا ثم مؤلفًا ومخرجًا، ثم عمل ممثلًا في الإذاعة من خلال عدة مسلسلات، لمَع في التليفزيون بمسلسلات عديدة، منها طائر الليل الحزين والزيني بركات وحلم الليل وزيزينيا، ومن خلال مسرحية ريا وسكينة مع عبدالمنعم مدبولي وشادية وسهير البابلي سطع نجمه أكثر.

أبرز أعمال أحمد بدير

قدم بدير العديد من الأفلام والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية والمسرحيات والتي تزيد في مجملها على 220 عملًا أبرزهم "إسكندرية ليه والاعتراف الأخير والحب الذي كان والكرنك وحمام الملاطيلي وشفيقة ومتولي وعودة الابن الضال وبطل من ورق واللسان المر والمارد وأيام الشقاوة وأحلام الفتى الطائر وزينب والعرش والإرهاب والكباب والدنيا على جناح يمامة وزيزينيا وسوق الخضار والصبر في الملاحات والطائرة المفقودة والطوق والأسورة والمدمن".



ومن مسرحياته: "بكالوريوس في حكم الشعوب وبنسيون الأحلام والصعايدة وصلوا وع الرصيف وعسل وسكر وريا وسكينة وغيبوبة والدور الرابع شقة 9 وتكسب يا خيشة وتيجي تصيده وجوز ولوز وكرنب زبادي ودستور يا أسيادنا وعيلة 10 نجوم ومرسي عاوز كرسي وشيء في صبري".

جوائز أحمد بدير



نال أحمد بدير خلال مشواره الفني العديد من الجوائز، أولها جائزة جمعية النقاد والكتاب من مهرجان الإسكندرية السينمائي، باعتباره أحد المساهمين في نهضة صناعة السينما المصرية والعربية، كما حصل جائزة أحسن تمثيل عن دوره في مسلسل لم يكن لها أبدا، في مهرجان القاهرة التاسع للإذاعة والتلفزيون، كان رئيسا للجنة تحكيم مهرجان الضحك عام 2010.

لا يقتصر تألق أحمد بدير على الساحة المحلية فقط، بل تعداها إلى العالم العربي بأكمله. حصد بدير العديد من الجوائز والتكريمات على مدار مسيرته الفنية، ما يعكس قدرته الفريدة على الانتقال بين أدوار مختلفة والتميز فيأداء كل دور يتولاه.

في الختام، يمكن القول إن مسيرة أحمد بدير قد نقشت اسمه بحروف من ذهب في تاريخ السينما والتلفزيون المصري والعربي.

موهبته الفنية المتميزة وقدرته على تقديم أدوار متنوعة ومؤثرة جعلته نجمًا لامعًا في عالم التمثيل.

