نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد توجيه رسالة لـ أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز.. إسعاد يونس تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة إسعاد يونس، مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن وجهت رسالة خاصة للفنانة ياسمين عبد العزيز، وطليقها الفنان أحمد العوضي، من خلال أحدى اللقاءات التليفزيونية أثناء تواجدها في معرض أبو ظبي للكتاب.

وقالت النجمة إسعاد يونس مازحة في رسالتها لـ ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي “أحب أقولهم اتهدوا بقى اتهدوا اعملوا أي حاجة منظر كدا مدام بتحبوا بعض قرفتونا في عيشتنا، النصيب بتاع ربنا والجميل في الموضوع إنكم لسه بتكنوا كل الحب لبعض وكل الاحترام والتقدير ودا شيء جيد وحميد جدًا ربنا يكتب الخير اللي بنتمناه لكم كله”.

وتحل الفنانة ياسمين في ضيافة الفنانة إسعاد يونس وتكشف عن العديد من الكواليس والأسرار والحكايات التي لم تتطرق اليها من قبل وتفجر أكثر من مفاجأة خلال الحلقة، وتحتفل على طريقتها الخاصة مع "صاحبة السعادة" بأعياد شم النسيم وأكل الرنجة والبصل وتغني عدد من الأغاني التي ستكون مفاجأة لجمهورها، كما تشهد الحلقة صور وكواليس تعرض للمرة الأولى.

تفاصيل برنامج “صاحبة السعادة”

برنامج "صاحبة السعادة" تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وتعرض حلقات البرنامج عبر قناة DMC الفضائية، يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، في الحادية عشرة مساء، كما تعرض حلقات البرنامج عبر مصنة WATCH IT الرقمية.

انفصال أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

يذكر أن تم انفصال الفنان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز في 16 يناير الماضي، بعد زواج نشاء عن قصة حب دام لأكثر من خمس سنوات، وجاء خبر الطلاق صدمة للوسط الفني ومحبي النجميين، حيث جاء إعلان إنفصاله، بالتزامن مع يوم عيد ميلاد “وحش الكون”، وقام العوضي بنشر منشور عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة معلقة:" تم الطلاق رسمي بيني وبين ياسمين، وبينا كل الاحترام والتقدير".

ومن جانبه، خرجت النجمة ياسمين عبد العزيز عن صمتها منذ قليل لتكذب الشائعات التي انتشرت بعد إعلان الانفصال وقالت: "اشهد أمام الله ان هذا الرجل لم يخوني خلال 5 سنين جواز ولكن انفصالنا شئ قدري مش بإيدينا".