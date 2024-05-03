فريدة سيف النصر ترد على اتهامات توترها للفنانين داخل لوكيشن "العتاولة"

القاهرة - محمد ابراهيم - خرجت الفنانة فريدة سيف النصر عن صمتها، بعد الاتهامات الكاذبة التي طالتها خلال الفترة الأخيرة، أنها كانت تتعمد التأخير على التصوير، وتقوم بتوتر الفنانين داخل لوكيشن التصوير.

قالت "فريدة" عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، طالبة من فريق العمل الرد على هذه الاتهامات:"ردوا انتم يااولادي في العتاوله..قال ايه اللهم صلي عالنبي كنت في التصوير معاكم..مش عايزاكم تبقوا كويسين وباوتركم جامد..بإمارة انكم معظم الوقت معايا في اودتي..حسبي الله".

وأضافت:"هو ايه الغل مني ده عيب انا لا املك في الدنيا إلا بفضل الله حب الناس ليا..وده اللي تاعب اللي بيكتب والناس تتداول الكلام..واعتقد ربنا بيحب الطيب وا الا مايحببش خلقه فيا..يا. اهمدوا يا ربنا يتصرف فيكم.في لسه بناتي مش عندي بس هما هايكلموا بعض وفي امير ".

وتابعت:"ياجماعه دوول حبايب قلبي وبنكلم بعض علي طول دوول ولادي ياحقيرين..وكل زملائي من زمان لليوم بس خلينا في الكلام الحالي.وبالنسبه لزمايلي الكبار متهيألي سمعتم مع عمر اديب اول ما كلموني قالوا وااااو وكلهم رحبوا ووحشتينا..هاتموتوا صح..

أنا كان معايا احلي ناس اخراج وتمثيل وإنتاج.وبحبهم وبيحبوني..عينكم بس جت مسممه وفي رجلي والحمدلله جت فيا مش في حبايبي كلهم. وخفيت بفضل الله.حسبي الله..".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة فريدة سيف النصر هو مشاركتها في مسلسل "العتاولة" الذي تم عرضه في موسم رمضان 2024، والذي لاقى تفاعل كبير من الجمهور ورواد السوشيال ميديا.

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، ويشارك البطولة معهم نخبة من الفنانين أبرزهم: فريدة سيف النصر، زينة، مي كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، مؤمن نور، محمد التاجي، يسرا الجديدي، وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.