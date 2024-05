صافرات الاستهجان تلاحق كيم كارداشيان بالعرض الخاص لفيلم نتفليكس الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - واجهت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، صافرات استهجان من الحاضرين للعرض الخاص للفيلم الوثائقي الذي طرح من إنتاج نتفليكس عن حياة لاعب كرة القدم الأمريكية الأسطوري توم بريدي.

ووفق ديلي ميل، تعرض كيم لصافرات الاستهجان، خلال إلقائها لكلمة أمام الحاضرين، وكان منهم جمع كبير من نجوم هوليوود البارزين.

وكان قد حصد الفيلم الجديد للنجم ليام نيسون ثناء مشاهدي شبكة نتفليكس، واصفينه بأنه الأفضل لنيسون من حيث مشاهد الحركة، منذ سلسلة Taken.

ونقلت ديلي ميل، الإعلان التشويقي للفيلم الجديد، الذي يطرح بعنوان In the Land of Saints and Sinners، وكان أول عرض له ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي.

وكان قد وجه النجم ليام نيسون انتقادات لمشاريع ديزني بلص المشتقة من عالم star wars، التي طرحت مؤخرا عبر سلسلة من الأعمال التليفزيونية.

وبحسب ديلي ميل، هذه الانتقادات أدلى بها نيوسن خلال حضوره كضيف في برنامج Watch What Happens Live مع المذيع أندي كوهين.

حوار جديد

وفي حواره التليفزيوني في برنامج التوك شو الشهير، قال ليام نيسون، أن الأعمال التليفزيونية التي طرحتها ديزني عن عالم حرب النجوم، سلب السحر من الأفلام الأصلية.

ذلك على الرغم من عودة ايوان ماكجريجور للظهور في بطولة الشخصية التي كان ظهورها الأول مع النجم ليام نيسون في الثلاثية التي طرحت مطلع الالفية، ذلك حين عاد إيوان لتجسيد شخصية اوبي وان كينوبي في عمل تليفزيوني مكمل للسلسلة الأصلية.

أعمال جديدة

وكانت قد أعلنت شركة ديزني عن الإعلان الترويجي للموسم الجديد من مسلسل الرسوم المتحركة The Bad Batch المشتق من عالم Star Wars.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، الإعلان الترويجي للمسلسل الجديد، الذي تستكمل به شركة ديزني، مجموعة الطرح للأعمال المشتقة من هذا العالم الضخم.