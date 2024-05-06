نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. عصام كاريكا يقدم باقة من أجمل أغانيه بمناسبة عيد الربيع في برنامج "واحد من الناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في احتفالية خاصة بمناسبة عيد الربيع، وحلقة غنائية من برنامج “واحد من الناس” في العاشرة مساء اليوم الإثنين، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي المطرب عصام كاريكا ويقدم باقة من أجمل أغانيه بمناسبة احتفالية عيد الربيع.

عصام كاريكا يكشف عن اسباب غيابه عن الساحة الفنية

كما يتحدث عصام كاريكا خلال الحلقة عن أسباب غيابه واختفاءه عن الساحة الفنية، وحكايته مع التلحين وهل التلحين جاء في المقدمة أم الغناء، وأقرب الألحان إلى قلبه ومن الملحن المفضل لديه وأبرز المطربين الذين قاموا بالتلحين.

سبب شهرة عصام كاريكا

كما يكشف خلال الحلقة عن الأغنية التي كانت سببًا في شهرته، وكيفية اختياره لكلمات أغانيه.

نشأة عصام كاريكا

كما يتحدث أيضًا عن نشأته بأسوان، وكواليس وأسرار ليلة زفاف ابنته، وعن أقرب الأصدقاء له في الوسط الفني.

رأي عصام كاريكا في حال الغناء خلال الفترة الأخيرة

كما يكشف عصام كاريكا عن رأيه في حال الغناء خلال الفترة الأخيرة، وعن رأيه في أغاني المهرجانات.

موعد برنامج واحد من الناس

يذاع برنامج “واحد من الناس” في الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين على شاشة قناة الحياة.