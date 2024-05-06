محمد رشاد والليثي في حفل شم النسيم بأكتوبر (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا النجوم محمد رشاد وحمادة الليثي حفلًا غنائيًا في إحدى النوادي بمنطقة السادس من أكتوبر على هامش الاحتفالات بأعياد شم النسيم وأعياد الربيع.

حفل محمد رشاد وحمادة الليثي

وقدم كلاهما خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلًا من كل الحضور وحظي بحضور كبير ورفع شعار "كامل العدد"، ونظم الحفل محمد منصور بالإضافة إلى إشرافه على فقرات حفل آخر لحمادة الليثي وفريق تيميو باند في السادس من أكتوبر أيضًا.

محمد رشاد يستعيد نشاطه الفني

وفي سياق آخر، يستعد محمد رشاد لتجديد نشاطه الفني، حيث يواصل في العمل على مجموعة أغاني جديدة من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة علي منصات الموسيقي وموقع “يوتيوب”.

طرح أغنية اللي قال

وطرح الفنان محمد رشاد مؤخرًا أغنيته الأخيرة والتي جاءت بعنوان “أللي قال"، وذلك علي موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وهي من كلمات كريم حليم ومن ألحان مودي منير ومتوزيع موسيقي جيزو.

كلمات الأغنية

وتقول كلمات الأغنية:" اللي قال تستاهل يستاهل تمثال فيك جمال عامل للناس كلها زلزال قلبي مال ماهي خطوتك غزال وأنا بعشق التقال وبحبك مش محتاجة سؤال بالمقاس لايقين علي بعض يا سيد الناس بالمقاس نفس التفاصيل نفس الإحساس بالزمة في كدا هنكيد بقي العدا عازمك علي الغدا دا اللي فحسنك يتشال ع الراس قلبي داب بمقابلة وحس معاك إعجاب قلبي ساب الدنيا وجالك دق الباب قلبي تاب عن فكرة الغياب حبك مهوش سراب وجمالك مش موجود في كتاب عقلي طار وبقيت مستغرب ليل ونهار ايه اللي دار وخطفني معاك م الدار للنار خدت تار حلويين قبلك كتار بجمالك مش هزار يا واخدني هواك من غير انذار بالمقاس لايقين علي بعض يا سيد الناس بالمقاس نفس التفاصيل نفس الإحساس بالزمة في كدا هنكيد بقي العدا عازمك علي الغدا دا اللي فحسنك يتشال ع الراس.