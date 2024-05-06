تامر حسني يعبر عن سعادته بتخرج ابنته تاليه من المدرسة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب النجم تامر حسني، عن سعادته الكبيرة بتخرج ابنته من المدرسة، من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث شارك جمهوره بمقطع فيديو وهو يلتقط الصور والفيديوهات لابنته تاليه أثناء تقديمها لعرض مسرحي للأحتفال بتخرجها من المدرسة.



ما رسالة تامر لابنته تاليه؟

ووجه تامر رسالة لابنته، حيث علق على الفيديو قائلًا:"حببتي ربنا يحفظك انتي وكل أصحابك في المدرسة بجد عرض هايل من حفلة التخرج يارب أشوفك انتي واختك واخوكي وانتوا بتتخرجوا من الجامعة وتفرحوا بابا وماما،ربنا يحفظكم جميعًا ويحفظ كل أولادكم وأخواتكم يارب ".



تامر حسني يكشف عن موقف مع ابنته تاليه

شارك الفنان تامر حسني، جمهوره مؤخرًا بمقطع فيديو له برفقة ابنته "تاليا"، وحكى عن موقف طريف فعلته معه، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق على الفيديو قائلًا: "قصة الفيديو.. اللي جنبي هو أستاذ عمرو مخرج الحفلة صاحبي وكنا في كلية إعلام مع بعض وفرحت أوي لما شوفته يومها بيخرج حدث مهم كده.. أما حبيبة قلبي تالية.. جاتلي من أول اليوم قالتلي أنا النهاردة مديرة أعمالك وهتسمع كلامي في كل حاجة، قولتلها حاضر بس الشغل مفيهوش هزار ركزي في كل التفاصيل، قالتلي حاضر".

وتابع قائلًا: "طلعتلي البدلة اللي عجباها وجزمة ضيقه عليا بس هي صممت عليها وأنا قولت حاضر اختارت لي الأغاني ورتبتهم وماشيه جانبي بقى عامله وش الجد ومش بتهزر قال يعني كده مديرة لحد ما اتكسفت كدة والطفلة اللي جواها اللي بموت فيها ظهرت في الضحكة.. ربنا يحفظك يا حبيبتي ويحفظ كل ولادنا".



تفاصيل فيلم “ري ستارت”





وكان الفنان تامر حسني، قد أعلن من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، عن أولى خطوات التحضير لفيلمه الجديد "ري ستارت" والذي يتعاون فيه للمرة الثانية مع هنا الزاهد وأيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، وكان أحدث المنضمين باسم سمرة.

آخر أعمال تامر حسني



يذكر أن أحدث أعمال تامر حسني هي أغنية "30 حياة" التي طرحها احتفالًا بعيد الحب، والأغنية من إخراج تامر حسني وكلمات تامر حسني ومؤمن راجح، ألحان مودي منير، توزيع كريم أسامة، إنتاج TH Production حسام حسني.



كلمات أغنية 30 حياة



إنتي الوحيدة اللي عارفه مفتاح قلبي فين وإنت اللي لو قربلي هم بتبعده بتحسي بيا في أي وقت بكون حزين طب ما إنت قلبي في عز زعله بتسعده 2x إنتي الحياه بالنسبه ليا واللي فيها مش عايزه أعيش لو ثواني مش هشوفك فيها خد مني عمري يارب كله وإديها وأنا لو هعيش ٣٠ حياه هفديك بيها 2x جنبِك أنا بقيت حد تاني أنا معرفوش وأنا حبيت كل حاجه أولها معاك بعلنها للعالم وإنتي بين إيديا إنك هدية ربنا يا حبيبتي ليا إنتي الحياه بالنسبه ليا واللي فيها مش عايزه أعيش لو ثواني مش هشوفك فيها خد مني عمري يارب كله وإديها وأنا لو هعيش ٣٠ حياه هفديك بيها 2x يا سر راحتي