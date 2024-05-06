تامر هجرس يعود من الجونة لإستكمال تصوير "جوازة توكسيك"

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد إنقضاء إجازته بالجونه، عاد الفنان تامر هجرس لإستكمال تصوير دوره بفيلم " جوازة توكسيك" بمنطقة سوما باى بالغردقة.

و عن الشخصية التي يجسدها خلال العمل قال:" أقوم بدور ملياردير يعيش بالغردقة، لديه ابنة ستتزوج من ابن الفنان بيومي فؤاد خلال الأحداث".

يستكمل:" المفارقة الكوميدية ستحدث ها هنا بسبب أن عائله بيومي فؤاد متحفظة جدًا، بينما عائلتي منفتحة للغاية، مما يُسبب العديد من المواقف المضحكة، وهناك دويتو كوميدي فيما بيني وبين بيومي فؤاد خلال أحداث العمل".

و قد أكد الفنان تامر هجرس أنه قد اوشك على الإنتهاء من تصوير الفيلم، ويتبقى له نحو عشرة ايام تصوير فقط، بعدها سيتم إجراء مراحل المونتاج الخاصة بالعمل تمهيدًا لعرضه..

أبطال فيلم جوازة توكسيك

فيلم "جوازة توكسيك" بطولة تامر هجرس، ليلى علوي، بيومي فؤاد، ومن تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.