في اليوم الخامس من عرضه.. فيلم "السرب" يكتسح شباك التذاكر

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر فيلم “السرب” لـ أحمد السقا وآسر ياسين شباك التذاكر في الأسبوع الأول من عرضه، حيث احتل المركز الأول يتراجع فيلم “شقو” ويحتل المركز الذي يليه.

حقق فيلم “السرب” مساء أمس الأحد إيرادات بلغت قيمتها 4 مليون و303 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته خلال الأسبوع الأول من عرضه يوم إلى 13 مليون و633 ألف جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

تفاصيل فيلم "السرب"



تدور أحداث فيلم " السرب" حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الإرهاب، يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.

ويشارك ببطولة فيلم " السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، كريم فهمي، أسر ياسين،أحمد حاتم، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.