نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برفقة طليقته.. تامر حسني يدعم ابنته في حفل تخرجها "عقبال الجامعة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب النجم تامر حسني عن مدي سعادته بتخرج نجلته الكبرى تالية من خلال نشره لمقطع فيديو من العرض الفني الذي شاركت فيه بالغناء، احتفالًا بتخرجها من مرحلة دراسية في مدرستها، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهو الحفل الذي حرص على حضوره برفقة زوجته السابقة بسمة بوسيل.



شارك تامر حسني جمهوره بمقطع فيديو وهو يلتقط الصور والفيديوهات وعلق على الفيديو، قائلًا: «حبيبتي ربنا يحفظك أنت وكل أصحابك في المدرسة بجد عرض هايل من حفلة التخرج، يارب أشوفكم أنت وأختك وأخوكي وانتوا بتحتفلوا بالتخرج من الجامعة، وتفرحوا بابا وماما.. ربنا يحفظكم جميعًا ويحفظ كل أولادكم وأخواتكم يارب».

أعمال تامر حسني القادمة

أعلن الفنان تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عن أولى خطوات التحضير لفيلمه الجديد "ري ستارت" والذي يتعاون معه للمرة الثانية مع هنا الزاهد وأيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق ومن المتوقع أن تبدأ مراحل ترشيحات باقي فريق العمل.

وأعلن أيضًا نجم الجيل تامر حسني عن أبرز المنضمين لفيلم "ري ستارت" وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وأبرز أبطال فيلم ري ستارت المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل، هما الفنان محمد ثروت والفنانة هنا الزاهد.