نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكيم يتألق في ليالي مصر ويؤكد الفكرة جذابة ومتميزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ليالي مصر فكرة مميزة ومبهجة قدمتها الدولة لسعادة المصريين في موسم الأعياد الحالي ويشارك بحفلات عدد كبير من المطربين على رأسهم النجم حكيم الذي افتتح الحفلات وقدم حفلًا مبهجًا بمدينة شبين كعادته وأسعد جمهوره الذي توافد بالآلاف للاستمتاع بأغاني حكيم وإبداعه وتميزه في حفلاته.

إشادة حكيم بفكرة حفلات ليالي مصر



وأعرب حكيم عن سعادته بالفكرة التي تتزامن مع أعياد الربيع وعيد القيامة وهي فترة يعيش فيها المصريين بالكامل فرحة الأعياد وبهجة الاحتفالات لذا حقق الحفل نجاحًا كبيرًا.



وأشار حكيم ان تقديم الحفلات في عدد كبير من المحافظات يؤكد رغبة الدولة في إسعاد المصريين والوصول لهم في كل مكان لزيادة البهجة والفرحة بالأعياد،والشركة المتحدة تسعي لتقديم إبداع خاص للمصريين ولذلك اشكرها علي خططها الطموحة للنهوض بالفن ".

تفاصيل حفلات ليالي مصر في الربيع

برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تطلق شركتي المتحدة برودكشن وتذكرتي خلال أعياد الربيع وشم النسيم مشروع "ليالي مصر"، وهو مجموعة من الفاعليات الترفيهية والحفلات يتم تنظيمها لأول مرة في عدد كبير من المحافظات.

"ليالي مصر،" هو مشروع يشمل في مرحلته الأولى عدد كبير من الحفلات الغنائية الضخمة يحيها ألمع نجوم مصر والعالم العربي خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم في معظم محافظات مصر من الدلتا للصعيد.

وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة لتصل الرساله لكل ربوع مصر إلي جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

وعلى مدى السنوات الماضية قامت المتحدة بالعديد من المشروعات والمبادرات لدعم وتطوير الصناعة الإعلامية والفنية وذلك للحفاظ على الريادة في الفن والثقافة وإبراز التراث الحضاري للدولة المصرية.

وتطرح شركة "تذكرتي" تذاكر الحفلات ومواعيدها فى كل محافظة عبر موقعها الإلكترونى للجمهور.