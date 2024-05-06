انت الأن تتابع خبر نجوى كرم تحتفل بنجاح أغنيتها لو سألوا حبيبي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احتفلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، بنجاح أغنيتها الجديدة "لو سألوا حبيبي" التي طرحتها بتاريخ الثاني عشر من شهر أبريل (نيسان) الماضي، مختصرة مفهوم الحب في ثلاث كلمات، قائلة: الحب يختصر الكون.



وقالت نجوى لوسائل الاعلام على هامش حفلها الغنائي الذي أحيته على مسرح كوكاكولا أرينا، في دبي، إنها تشرفت بالغناء من كلمات الشاعر الراحل بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، واصفة التجربة بـ"الرائعة".



واستعادت الفنانة اللبنانية ذكرياتها مع الجمهور المصري، قائلة: مشتاقة لمصر، ولديّ هناك ذكريات لا تُنسى حينما كنت أسجل ألبوماتي بالقاهرة مع الموزع الراحل طارق عاكف، مصر بلد حبيبة على قلبي، وأتمنى أن تتكرر هذه التعاونات مع أساتذة آخرين.



وعن أعمالها الجديدة، أشارت نجوى إلى أن هناك عدداً كبيراً من الأعمال الغنائية الجديدة التي تُحَضَّر لها حاليا، متمنية أن ترى النور في أقرب وقت.



وأعربت شمس الأغنية عن سعادتها لاختيار أغنية (خليني أشوفك) ضمن أهم 50 أغنية بوب في الوطن العربي للقرن 21، قائلة: سعيدة باختيار الأغنية، وأكيد الاختيار جاء بناء على كثرة الطلب والاستماع للأغنية خلال السنوات الماضية .