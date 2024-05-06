انت الأن تتابع خبر أنغام تتألق بحفلها الغنائي في أوبرا دبي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قدمت الفنانة المصرية أنغام حفلاً غنائيًّا ضخمًا في أوبرا دبي، وسط حضور غفير من الجاليات العربية والخليجية الموجودة في دبي، وهو الحفل الأول للفنانة بدولة الإمارات لعام 2024، متصدرًا الموضوعات الأكثر رواجا عبر منصة "إكس".



وصعدت أنغام لمسرحها على نغمات أغنيتها الشهيرة "حالة خاصة جدا"، مرتدية فستانا أسود اللون، تحت قيادة المايسترو المصري هاني فرحات.



وخلال الحفل غنت الفنانة المصرية نخبة من أهم وأشهر أغنياتها من بينها "مطمنة، ولا دبلت، وبعتلي نظرة، واستنى ايه، وقلبك، ويا ريتك فاهمني، واكتبلك تعهد".



ونعت أنغام خلال الحفل، الأمير والشاعر السعودي الراحل بدر بن عبد المحسن، مشددة على أهميته الفنية والشعرية في الوطن العربي، ثم غنت إحدى أغنياتهما سويا وهي "مزح" التي كانت قد طرحتها سابقًا في أحد ألبوماتها الخليجية .