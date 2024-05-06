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كارولينا كرم تطلق ثان أغانيها باللهجة المصرية "يا كداب"

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القاهرة - محمد ابراهيم - أطلقت الفنانة اللبنانية كارولينا كرم ثاني أغانيها باللهجة المصرية "يا كداب" كلمات مصطفى حدوتة، لحن وليد العطار، توزيع إيهاب كلوبكس وإنتاج تامر عبد المنعم pmg وجورج جان.

 

تفاصيل أغنية يا كداب

الأغنية تم تصويرها كفيديو كليب مع المخرجة جيسيكا هيكل التي قدمت كارولينا باستعراضات مميزة.

وتعد " ياكداب" الأغنية الثانية التي تقدمها كارولينا باللهجة المصرية بعد نجاح أغنيتها الأولى "بمبى"  والتى اشتق إسمها من اغنية "الحياة

 

 

 

 

 

 

 

 

كلمات أغنية يا كداب

 

قولتلى انك هاتدلعنى نصاب وعرفت توقعنى دلوقتى حبيبى بتمنعنى اخرج أو اروح مشوار قولتلي انك هتريحنى وهتخرجنى وهتفسحنى بتلف تدور وتسوحنى بتكدب هتخش النار ياكداب انا حبيت واحد كداب م انا معرفش انك قلاب بتقلب ع الوش التانى ياكداب انت كده وطبعك غلاب مابتعملش لحد حساب انا مش هأمنلك تانى قولتلي انك هتنسينى هتستتنى وهتهنينى دلوقتى انت مطلع عينى والهنا انا مش شايفاه قولتلي انك هتعيشنى وهتبسطنى وهتفرفشنى داوقتى حبيبى انت حايشنى البس اللى انا عايزاه

 

حفلات شاركت فيها كارولينا كرم 

وكانت كارولينا قد قدمت أغنية " لو كنت نسيت"  مع النجم تامر حسني بإحدى فقرات حفله بمهرجان العالم علمين فى صيف 2023 وهي من أنجح أغنيات تامر وشيرين عبد الوهاب.

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كما شاركت مؤخرًا في إحياء سلسلة من الحفلات في استراليا وقامت بعمل جلسة تصوير من مدينة سيدني.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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