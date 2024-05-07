صعبت عليا.. مفيدة شيحة تعلق على بكاء ياسمين عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على تصريحات الفنانة ياسمين عبدالعزيز الأخيرة بشأن علاقتها بالفنان أحمد العوضي، قائلة: "ياسمين كانت في غاية الصراحة مع نفسها في قصة حبها مع الفنان أحمد العوضي".



وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع على قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، أن لدي اعتراض بسيط. وهو لا احب ان تتدخل الميديا في هذه القصة، وما يحدث هو ضغط عليهما للعودة وهذا الأمر من الممكن أن يسبب لهما جرح، وهناك ظروف أخرى تجعل الناس تنفصل رغم كل الحب الذي بينهما.



وتابعت مفيدة شيحة، أن الانفصال تم بينهما بمنتهى الاحترام وهما في حب، وياسمين صعبت عليا، وخاصة أنها تحبه كل هذا الحب، وهذه المرأة تعاني والموضوع ليس سهلًا.





أبرز تصريحات ياسمين عبد العزيز مع صاحبة السعادة

تحدثت ياسمين عن تفاصيل انفصالها من أحمد العوضي قائلة: "مفيش اتنين بيتطلقوا فجأة كدة، أكيد في قبلها مشاكل..وأكيد فيه ناس قبلها حوالينا بيبقوا عارفين وأكيد حد قال..لكن حبيبتي مفيش حد يعرف الغيب إلا ربنا".

وكشفت ياسمين عبد العزيز عن سبب انفصالها عن أحمد العوضي مؤكدة أن السبب ليس خيانة وأن السبب الأساسي للإنفصال هو سبب لا يمكنها الإفصاح عنه"

وأكملت باكية قائلة: "أنا لا أحب أحمد العوضي ولكن أنا بعشقه، لتعاتب إسعاد يونس: انتى جايبانى عشان أعيط وبتضحكى عليا بحاجات بتوجعنى، ومش عارفة أنا بقيت رقيقة كده ليه ما كنتش كده والله".

وأردفت: "أنا مع أحمد لما حبيته اكتشفت إن أنا ماكنتش بحب قبل كدة..اللي حصل قبل كدة في حياتي ده مش حب وإن أحمد أول حب في حياتي، الحب الحقيقي أحمد، أنا عن نفسي عملت استخارة وعملت عمرة وفيه حاجات كدة بتبقى بتاعة ربنا فـ ربنا عايز يمشيني في سكة معينة أنا راضية بيها واللي عايزه يكون حتى لو دي مش رغبتي".

واختتمت قائلة: "يمكن أنا قولت يارب أعملي اللي فيه الخير وربنا شاف إن ده الخير.. لكن أنا عارفة إن أحمد بيحبني وهو عارف إن أنا بحبه"

وكشفت ياسمين عبد العزيز عن إمكانية زواجها مرة أخري قائلة: "أنا طول عمري متجوزة عمري ما كنت سينجل فاللي طول عمره متجوز دا عمره ما بيحس بالوحدة من اول ما كان عندي 18 سنة، اتجوزت لمدة عشرين سنة وطلقت علطول اتجوزت أحمد، بصي أنا بحب الحب وحبيبه ومعرفش ابقى لوحدي بس أعمل ايه بقا في قلبي دلوقتي، بصي اي حاجه يجبها ربنا كويس"