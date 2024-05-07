في هذا الموعد.. عرض مسلسل "إقامة جبرية"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة هنا الزاهد، لعرض لأحدث أعمالها الدرامية وهو مسلسل إقامة جبرية خلال الفترة المقبلة، والذي يضم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم الفنان محمد الشرنوبي.

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل إقامة جبرية ما بين شهري يونيو ويوليو المقبلين، على إحدى المنصات الإلكترونية، وهو مكون من 10 حلقات.

أحداث مسلسل إقامة جبرية

وتقدم الزاهد تجربة جديدة عليها في مسيرتها الفنية بمسلسل إقامة جبرية، حيث اعتمدت في معظم أعمالها بالسنوات الأخيرة على التيمة الكوميدية والرومانسية، فيما تجسد هنا في إقامة جبرية شخصية فتاة تعمل صيدلانية وتعاني من عقدة نفسية في التعامل مع الرجال، ويظهر محمد الشرنوبي ضمن أحداث العمل بشخصية بطل العالم في السباحة، وتقدم صابرين دور والدته وتعمل طبيبة نفسية، تلجأ إليها هنا الزاهد من أجل تلقي العلاج بسبب عقدتها من الرجال، أما ثراء جبيل فتجسد شخصية صاحبة مركز لتربية الكلاب وصديقة هنا الزاهد المقربة.

أبطال مسلسل إقامة جبرية





يشارك في بطولة مسلسل إقامة جبرية كل من الفنانة هنا الزاهد، ومحمد الشرنوبي، وصابرين، ومحمود البزاوي، وثراء جبيل، وعايدة رياض، ومحمد دسوقي، وآخرين.

آخر أعمال هنا الزاهد





يعد فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، آخر أعمال هنا الزاهد، الذي يعرض حاليا بدور عرض السينمات، ويشارك في بطولته كل من الفنان هشام ماجد، والطفل جان رامز، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وغادة إبراهيم، وطه دسوقي، وغيرهم، والعمل من تأليف شريف نجيب، وإخراج أحمد الجندي.

قصة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة





وتدور أحداث فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في إطار كوميدي ممزوج ببعض الرومانسية، حول درية وصالح، تقع لهما العديد من المشاكل، إلى أن تفتح بوابة بالصدفة تقودهما إلى العوالم الموازية.

