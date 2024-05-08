إسعاد يونس تقرر عرض فيلم زهايمر لـ الزعيم في السينمات المصرية... اعرف السبب

القاهرة - محمد ابراهيم -

قررت الفنانة إسعاد يونس رئيسة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، ، إعادة عرض فيلم زهايمر، بطولة الزعيم الفنان عادل إمام، في عدد من السينمات المصرية و الخليجية، بدءًا من 16 مايو الجاري، لمدة 3 أيام متتالية وتستمر العروض حتى 18 من نفس الشهر أيام الويك إند، الخميس والجمعة والسبت.



تعرف على موعد عرض فيلم الزهايمر لـ عادل إمام

ومن جانبه، أعلنت الجهة الموزعة لفيلم زهايمر في دول الخليج فرونت رو عرضه في المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين احتفاءًا بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، لمدة 3 أيام.

أحداث فيلم الزهايمر



تدور أحداث الفيلم حول محمود شعيب وهو أحد رجل الأعمال، يطمع أبنائه في ثروته ويرفعوا دعوى أمام القضاء للحجر على أمواله بحجة أنه مصاب بالزهايمر، وتعيينهم أوصياء عليه، إلا أن ممرضته تساعده وتقلب الأحداث رأسًا على عقب.



أبطال فيلم الزهايمر

وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم عادل إمام، فتحي عبدالوهاب، أحمد رزق، رانيا يوسف، نيللي كريم، إيمان السيد، ضياء الميرغني، وغيرهم من الفنانين، والعمل قصة وسيناريو وحوار نادر صلاح الدين، إخراج عمرو عرفة.

آخر أعمال عادل إمام



والجدير بالذكر آخر أعمال الزعيم عادل إمام مسلسل فلانتينو، ودارت أحداث العمل الفني حول نور عبد الحميد الشهير فلانتينو، وزوجته عفاف، وهو رجل امتلك سلسلة مدارس أطلق عليها اسم مدارس فلانتينو، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، وخلال الأحداث تحدث كثيرًا من المفاجات.