حسن الرداد: رفضت أقدم أي أعمال درامية قبل مشاركتي مع نور الشريف

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان حسن الرداد ضيفا في برنامج "كلمة أخيرة" التي تقدمة الإعلامية لميس الحديدي عير شاشة DMC.

وكشف حسن الرداد، تفاصيل بدايته الفنية فى الدراما والمسلسلات، قائلا: "كنت اهدف إلى أن اكون ابن الفنان نور الشريف وهو ما تحقق فى مسلسل الدالي ورفضت أن اقدم أي أعمال درامية قبله ونور الشريف الله يرحمه بيوفر أضواء كبيرة على الوجوه الجديدة وكان بحر كبير واتعلمت عنه حاجات كتير علي المستوي الشخصي أو فى الحياة المهنية".

وتابع: "نور الشريف أستاذ ومدرسة كبيرة وحتى الآن استمع إلى الحوارات واتعلم منها حاجات كتير فى الحياة وكان يتحدث معي عن القراءة والثقافة والاطلاع".

وأستكمل حسن: "كانت مخطط أن ابدا حياتي الفنية فى السينما قبل المشاركة الدرامية مع الفنان نور الشريف وأن اكون ابنه فى عمل درامي وجيلي عمرو يوسف ومحمد إمام وآسر ياسين".