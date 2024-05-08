نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إليسا تطرح ألبومها الجديد "أنا سكتين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت المطربة اللبنانية إليسا، أغنتيها الجديدة التي تحمل اسم "أنا سكتين" بتعاون مع شركة روتانا، وذلك عبر جميع المنصات الموسيقية الرقمية، ومن المتوقع أن تحقق نجاحا كبيرا عبر قناتها الشهيرة "يوتيوب".

أغنية "أنا سكتين" كلمات نادر عبدالله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.

يضم ألبوم إليسا الجديد 12 أغنية تتعاون فيها مع مجموعة من الشعراء والملحنين، وفيما يلي قائمة بأغاني ألبوم "أنا سكتين".

والجدير بالذكر آخر أعمال إليسا أغنية بتمايل على الـ beat،والتي تصدرت التريند فور نزولها، وحازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

بتمايل على الـ BEAT"، كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل.

وتقول كلمات الأغنية:

"حبيبي وسط الناس وحيدة مفيش ولا حاجة جديدة عشان أنت بعيد عني فمش فارقالي ولا حاجة وسط الناس سهرانة لكن خايفة وزهقانة عشان أنت بعيد عني ومشتاقة ومحتاجة وطول الليل عيوني بتدور عليك وسط الوشوش مبینا مش عيوني بعدك يا مبيناموش طول الليل بضحك في وش الناس وقلبي بيتعصر مين اللي فيهم زيي قاسى ولا مين زيي خسر وبيشوفوني يحسبوني أني برقص على الأغاني وأنا في مكان تاني معاك يا حبيبي أنا في مكان تاني".