نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن الرداد: عشت أياما صعبة كتير في حياتي.. وخطتي كانت رحلة السعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان حسن الرداد تفاصيل حياته وكيف بدأ من البداية، مؤكدا أنه كان يمشي بخطة واضحة وكان أسمها "رحلة السعي"، وذلك خلال إستضافته في برنامج “كلمة أخيرة” التي تقدمة الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON.

وأوضح حسن الرداد أن رحلته الفنية لم تبدأ بمجرد الانتقال للعيش في القاهرة، بل بدأت مبكرًا في رحلات مكوكية للقاهرة، قائلا: “بفضل التخطيط تمكنت من المشاركة في أول فيلم أثناء الدراسة في المعهد بالفرقة الأولى في الفصل الدراسي الثاني، وأنا شقيت وتعبت، ووصلت القاهرة عام 2006 والتحقت بمعهد الفنون المسرحية”.

وتابع حديثه قائلا: "لكن قبلها كان هناك سنوات من العناء، بدأت بمحاولات للقاء المخرجين، كنت باجي من دمياط مخصوص، عشان أقابل مخرج وارجع وأحيانا المواعيد كانت تبوظ، وانا عشت أياما صعبة كثيرة، خضت فيها تجربة السعي، وتعلمت منها أن كل حاجه ليها وقتها".