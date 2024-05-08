نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. ريم البارودى تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة ريم البارودي، محرك البحث “جوجل” في الساعات الماضية، بعد إصدار حكم بتأييد حبس أحد الأشخاص المتهمين بانتهاك خصوصيتها.

انتهاك خصوصية ريم البارودى

أصدرت محكمة جنح المقطم، حكم بحبس المتهم خالد صواف، بتهمة انتهاك خصوصية الفنانة ريم البارودي، حيث قام بتسريب محادثات خاصة بها تسببت في الكثير من المشاكل، وجاء القرار بتأييد حبسه عام واحد.

وأعربت ريم البارودي عن سعادتها بقرار المحكمة، ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع “ إنستجرام”،:"أصدرت المحكمة قرارًا بحبس المتهم، والحكم واجب النفاذ في مواجهته"، وعلقت: “ألف حمد وشكر يا رب، يا مانت كريم وعظيم وعادل يا رب أشكر قضاء مصر العادل”.

حبس المتهم لنقل محادثات عبر واتساب

يذكر أن المتهم قام بنقل محادثات عبر واتساب، دون موافقة ريم مما تسبب لها بالكثير من المشاكل والأضرار نتيجة تسريب تلك المحادثات، وبعد التحقيقات، تم إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، وبجلسة أمس أصدرت المحكمة حكمًا نافذًا بسجن المتهم.