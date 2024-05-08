الحرملك تغني تراثي ومعاصر على المسرح المكشوف بدار الأوبرا

القاهرة - محمد ابراهيم - في إطار توجهات الثقافة المصرية الهادفة إلى نشر مختلف ألوان الفنون الجادة تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لفرقة الحرملك للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو الدكتورة مروة عبد المنعم وذلك في الثامنة والنصف مساء الجمعة 10 مايو على المسرح المكشوف.

باقة من أعمال الموسيقى العربية التراثية والمعاصرة

يتضمن البرنامج باقة من أعمال الموسيقى العربية التراثية والمعاصرة بجانب مجموعة من المؤلفات الخاصة بالفرقة منها روائع شنودة، غلبان، أكدب عليك، مستنياك، سواح، أنساك، فوق النخل، الموضات، ع اللي جرى، كنت فين وأنا فين، وين ع رام الله، فيروزيات، ميدلي سعاد حسني والجسمي.. أداء رضوى طارق، مي عمرو، سوزان عبد المنعم، رحاب صالح، بمصاحبة العازفين مروة عمرو "كمان"، ماهينار محمود "قانون"، رانيا الجنايني "عود"، غدير جمال "كيبورد"، ريهام زيدان "بيز جيتار"، جينا نادر "طبلة"، آلاء عامر "رق"، أروى جمال "درامز وبركشن".

نبذة عن فرقة الحرملك

يذكر أن الحرملك الموسيقى والغناء تأسست عام 2017 من عازفات ومطربات محترفات بقيادة الدكتورة مروة عمرو عبد المنعم وتقدم ألوانا مختلفة من أعمال الموسيقى العربية التراثية والمعاصرة، قدمت الفرقة أولى حفلاتها ببيت السحيمي الأثري ومنذ ذلك الحين حظيت بإعجاب الجماهير من مختلف الشرائح العمرية.