نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصور الثقافة بالإسكندرية تحتفل بأعياد الربيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم فرع ثقافة الإسكندرية مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالًا بأعياد الربيع، في إطار برامج وزارة الثقافة.

فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية

وقدمت فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة الفنان ياسر عثمان عرضًا فنيًا، على شاطئ ستانلي، تضمن باقة متميزة من الفقرات الاستعراضية منها "غزل إسكندراني، الحجالة والتنورة والحصان"، شهدها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

أعقب ذلك فقرة رسم على الوجه وورشة تصميم لوحات بالألوان المختلفة بمناسبة شم النسيم تدريب عبير عمرو.

جاء ذلك ضمن الاحتفالية التي أقيمت بالتعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة د.محمد عبد الرازق، بحضور المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام المحافظة، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية.

واستمرارًا للأنشطة المنفذة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، قدمت فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية بقيادة المايسترو عزت بسيوني عرضا فنيا على مسرح النادي الاجتماعي بمطروح، تضمن باقة متميزة من الأغنيات منها "ليلة ما جاني الغالي، على ورق الفل، اديني قلبك، آه يا لالالي"، أعقبها فقرة عزف منفرد لعدد من العازفين المتميزين واختتم الحفل بميدلي صعيدي وسط تفاعل كبير من الجمهور.





الأعياد المصرية وأصولها التاريخية

وفي قصر ثقافة برج العرب أقيمت محاضرة بعنوان "الأعياد المصرية وأصولها التاريخية" تحدثت خلالها شيرين أحمد اخصائي ثقافي، عن تاريخ عيد شم النسيم، وأشهر عادات المصريين في ذلك اليوم، فيما أقام قصر ثقافة الشاطبي ورشة عمل تصميمات فنية بالبورو جليتر بحضانة المبرة بسموحة ضمن نشاط مرسم الطفل.

أجندة فعاليات هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع

وتحفل أجندة فعاليات هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع بمجموعة ثرية ومكثفة من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالا بعيد القيامة وشم النسيم واستمرار احتفالات عيد العمال وعروض الموسم المسرحي وأفلام السينما وملتقيات مشروع أهل مصر وغيرها من الفعاليات التي تلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا بالمحافظات.

